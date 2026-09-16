Esta es la millonaria cifra que se deja Cartaginés tras clasificar

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Club Sport Cartaginés celebra un momento cumbre en la Copa Centroamericana 2026, no solo por consolidar su prestigio futbolístico entre los cuatro mejores equipos del certamen, sino también por el sustancial impacto económico que esto representa para sus arcas.

Al dar el paso decisivo hacia la ronda de semifinales, el equipo brumoso asegura un premio adicional de 80 mil dólares, otorgado a los clubes que logren instalarse en la antesala de la gran final.

El recorrido financiero del cuadro de la Vieja Metrópoli ha sido impecable desde la fase inicial.

Cartaginés ya contaba con un acumulado de 280 mil dólares, producto de los 160 mil dólares otorgados por competir en la fase de grupos, 80 mil dólares por acceder a las eliminatorias de cuartos de final y un bono especial de 40 mil dólares tras haberse dejado el liderato de su zona.

Foto: Sergio Espinoza

Con este nuevo estímulo de 80 mil dólares por avanzar a semifinales, la bolsa total cosechada por la institución escala hasta la cifra de 360 mil dólares.

Junto al importante botín económico, la clasificación a semifinales otorga a Cartaginés un cotizado premio en el plano internacional: el boleto directo a la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

Al amarrar su lugar entre los semifinalistas, el conjunto blanquiazul evade de forma definitiva la repesca del Play-In a la que se verán obligados a ir los clubes eliminados en cuartos, asegurando su presencia en el torneo continental más prestigioso de la región sin desgaste adicional.