Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El policía penitenciario de apellido Hernández, que intentó meter droga adherida a su cuerpo en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, deberá cumplir prisión preventiva hasta el 16 de noviembre del 2026.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz, el policía será ubicado en Máxima Seguridad.

Hernández tenía tres años de servicio y era destacado en el ámbito de convivencia A de La Reforma.

Sospechoso de intentar meter droga a la cárcel. Foto: Justicia y Paz.

El caso

El hecho ocurrió la noche del martes 22 de setiembre, cuando el agente regresó al centro penitenciario luego de haber salido y fue sometido a una revisión donde encontraron dos envoltorios adheridos con cinta o material adhesivo a la zona inguinal de su cuerpo.

Según la información preliminar, uno de los paquetes contenía aparente cocaína y wax, con un peso de 405,10 gramos, mientras que el segundo contenía presunta cocaína y marihuana, con un peso de 382,65 gramos.

Asimismo, tras la autorización para revisar el vehículo y el locker de Hernández, los oficiales ubicaron ¢1.405.000 en efectivo, en billetes de diferentes denominaciones, además de un reloj, una cadena de oro y un cable USB.