Kenay Myrie se lesionó durante la segunda parte del partido ante Herediano, por lo que tuvo que salir de cambio por Gerald Taylor.

El Deportivo Saprissa acaba de informar qué tipo de lesión tiene el defensor, y cuánto estará de baja para el cuerpo técnico saprissista.

“El jugador Kenay Myrie sufrió un esguince de tobillo y evoluciona positivamente. Su recuperación está pendiente de evolución“, informó el cuado morado.

Con esta lesión, automáticamente queda descartado para estar en la lista del “Piojo” Herrera para los compromisos ante Honduras y Nicaragua, que se jugarán en la primera quincena de octubre.