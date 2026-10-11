Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Con el paso de las horas se han dado a conocer nuevos detalles sobre el trágico fallecimiento de un costarricense en la ciudad de Medellín, Colombia, durante la jornada inaugural del festival Electric Daisy Carnival (EDC).

El joven fue identificado como de apellido Méndez, de 27 años, originario del cantón de Desamparados, San José. Según reportes de medios locales colombianos, como El Tiempo, el costarricense laboraba como intérprete y agente de cuentas para empresas de servicios.

Méndez había viajado a la capital antioqueña con el propósito de disfrutar del espectáculo masivo de música electrónica que reunió a más de 90.000 espectadores en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Sin embargo, alrededor de las 10:30 p. m. del sábado, personal médico del evento fue alertado sobre la presencia del joven en una condición crítica de salud y con serias dificultades para respirar.

Pese a recibir maniobras de auxilio en el sitio y ser trasladado de urgencia hasta el Hospital Pablo Tobón Uribe, el nacional falleció en horas de la madrugada de este domingo 11 de octubre.

El cuerpo del joven desamparadeño permanece a las órdenes del Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia, donde se le realizarán los exámenes correspondientes mientras se gestionan los trámites de repatriación a Costa Rica.