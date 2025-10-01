Las instituciones del Poder Ejecutivo cambiaron sus fotos de portada en redes sociales con el lema “cayó la mordaza”, esto tras la orden del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

En la imagen puesta se ve al presidente Rodrigo Chaves, con la boca tapada y un texto en grande.

Esto hace referencia a la orden del Tribunal Supremo de Elecciones a que el Gobierno a partir de este 1° de octubre, según la regulación, las autoridades de gobierno no utilicen los recursos a su disposición, incluida la visibilidad de sus cargos, para inclinar la balanza a favor o en contra de un partido político.