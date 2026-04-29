Esta es la fecha en que el Banco Nacional cobraría comisión por saldo mínimo

El Banco Nacional (BN) comunicó que a partir del 20 de mayo realizarán cobros bajo el formato de comisiones a los usuarios que no cumplan con el saldo mínimo en las cuentas de ahorro.

El monto sería de ¢2.500 en escenarios que evidencien un bajo nivel de uso de los productos del BN.

“Este ajuste tiene por objetivo incentivar el uso saludable de los productos de ahorro, prevenir la acumulación de productos financieros que no están siendo utilizados y permitir una gestión más eficiente y sostenible, siempre orientada a mejorar la experiencia del cliente y a ofrecerle herramientas que se adapten mejor a sus necesidades reales”, indicaron por medio del departamento de prensa.

El análisis se realiza al cierre de cada mes y corresponde al saldo total en las cuentas de ahorro, sobres y ahorro programado, que deben sumar un mínimo de ¢25 mil. Otra alternativa es el uso de la tarjeta de débito por el mismo monto durante el mes.

“Basta con cumplir una de estas dos alternativas, ya sea mantener el saldo o utilizar la tarjeta de débito activamente, para que no se aplique ningún cobro”, agregaron.

El Nacional informó que se excluyeron grupos prioritarios como: las personas menores de 25 años, los adultos mayores, quienes reciben su salario por medio del BN, los beneficiarios de ayudas sociales, así como las personas jurídicas.