Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Los magistrados de la Corte Plena acordaron la fecha en la que podría reelegirse al fiscal general, Carlo Díaz.

Será el próximo 19 de octubre cuando se realice la votación en Corte Plena para decidir si Díaz permanece cuatro años más en el cargo.

La Corte Plena recibió este lunes la comunicación formal de su interés en seguir en el cargo de máximo jerarca del Ministerio Público.

Díaz necesitará al menos 12 de los 22 votos de los magistrados para mantenerse en el puesto.

La votación se realizará el 19 de octubre a pesar de que a Díaz se le vence el periodo de fiscal general el próximo 31 de octubre.

Esto es porque el 26 de octubre será cuando las personas candidatas a presidir la Corte Plena tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas ante la Corte Plena.

Ese mismo día se realizarán las primeras cinco votaciones para intentar definir a la persona que asumirá la presidencia del Poder Judicial.