AFP- Una estatua en bronce de Franz Beckenbauer fue desvelada este viernes en la explanada aledaña al Allianz Arena, estadio del Bayern de Múnich que el antiguo jugador, entrenador y dirigente contribuyó a erigir a comienzos de los años 2000.

Leyenda del fútbol alemán como futbolista, seleccionador y dirigente, Beckenbauer falleció el 7 de enero de 2024 a los 78 años.

Considerado uno de los mejores defensores de la historia, el Kaiser fue campeón con Alemania de Europa en 1972 y del mundo en 1974, así como tres veces vencedor de la Copa de Europa con el Bayern. Como DT, conquistó la Copa del Mundo en 1990.

La obra de la escultora Matilde Romagnoli representa al Kaiser Franz con el pie derecho sobre el balón, con la camiseta del Bayern de comienzos de los años 1970 y su célebre N.5 a la espalda.

Foto: Leonie Asendorpf/dpa (Photo by Leonie Asendorpf / dpa Picture-Alliance via AFP)

La estatua de Beckenbauer se halla próxima a la de otra leyenda del Bayern y del fútbol alemán, el exdelantero Gerd Müller, fallecido el 15 de agosto de 2021.

El Kaiser y el Bombardero vuelven a reunirse así delante del Allianz Arena, estadio construido a comienzos de los años 2000 (inauguración en 2005) bajo el impulso de Beckenbauer en una época en que dirigía el Bayern junto a Uli Hoeness y Karl-Heinz Rummenigge.

Esta estatua se enmarca como un nuevo homenaje a la memoria de Beckenbauer desde su fallecimiento.

Anteriormente, el club había retirado el dorsal 5 de sus camisetas y la dirección del estadio fue modificada para pasar a estar en el N.5 de la plaza Franz-Beckenbauer, nombre dado por la ciudad de Múnich a la explanada y a la calle que conducen al estadio.