El volante y capitán de la Selección de Panamá, Anibal Godoy, estuvo este jueves en conferencia de prensa previa al duelo ante Surinam, donde señaló que están conscientes de que este mundial, no se le puede escapar a los canaleros.

“Tenemos un país por detrás y estamos conscientes, bien conscientes se los digo de lo que nos jugamos. Como le digo, hemos conversado mucho que esta es la eliminatoria de nosotros, no hay mañana”, comentó Godoy.

Panamá empezará su camino hacia el mundial este jueves a las 3:30 pm en Paramaribo, capital de Surinam.