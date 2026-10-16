Esta es la decisión que tomaron con la junta directiva de Asosejud

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un total de 10 miembros de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) fueron separados de su cargo.

Tras una solicitud de la Fiscalía Adjunta de Fraudes, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José ordenó la separación inmediata, por un año de estas personas.

La resolución fue dictada el 15 de octubre y rige a partir de hoy, día en que fue notificada a la representación fiscal.

Esto impone la prohibición de ejercer directa o indirectamente actos de administración, representación, fiscalización o disposición patrimonial en nombre de la asociación.

Además, se ordenó el impedimento de ingresar a las oficinas, almacenes o instalaciones de la entidad y la prohibición de comunicarse, directa o indirectamente, por cualquier medio, con funcionarios, exempleados o testigos relacionados con los hechos investigados.

La investigación, tramitada bajo el expediente 25-000014-0621-PE, se dirige contra los miembros de la Junta Directiva, además del órgano fiscalizador y la Gerencia General de la organización.