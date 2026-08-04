Esta es la contundente sanción a Luis Paradela

Luis Javier Paradela fue sancionado con tres partidos de suspensión por su expulsión en el encuentro que disputó Saprissa frente al UMECIT FC de Panamá, el miércoles anterior, por la Copa Centroamericana.

Con este castigo, se perderá el duelo de este miércoles ante Alianza de Panamá, así como los posteriores enfrentamientos frente a Deportivo Mixco de Guatemala y Olimpia de Honduras, una baja sensible para el equipo dirigido por Hernán Medford en una etapa clave de la fase de grupos.

La ausencia del futbolista obligará al cuerpo técnico a buscar alternativas en el frente de ataque para afrontar una seguidilla de partidos que será determinante en las aspiraciones del Saprissa de avanzar a la siguiente ronda del torneo.