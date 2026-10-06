Esta es la comitiva que acompañará a Laura Fernández al Vaticano
Detalle de costo de vuelo y viáticos
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La Presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, realizará una misión internacional de 11 días entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre de 2026.
La travesía diplomática abarcará compromisos de alto nivel en la Ciudad del Vaticano y en Madrid, España, según consta en el Acuerdo Nº 075-P de la Presidencia.
Datos clave de la misión
Destinos principales: Ciudad del Vaticano (audiencia con el Papa) y Madrid, España (XXX Cumbre Iberoamericana).
Fechas del viaje: Del 27 de octubre al 6 de noviembre de 2026.
Integrantes de la delegación: 7 funcionarios públicos (4 del área administrativa y 3 del equipo de comunicación).
Fondos públicos comprometidos: ₡9.470.000 colones en presupuesto de boletos aéreos y $30.861,12 USD en adelanto total de viáticos.
1. ¿Quiénes integran la comitiva oficial?
La delegación oficial que viajará junto a la mandataria Laura Fernández Delgado se dividió administrativamente en dos programas presupuestarios de la Presidencia de la República:
A. Despacho Presidencial y Administración Superior
Laura Fernández Delgado – Presidenta de la República (Viaja en Clase Ejecutiva).
Alexander Astorga Monge – Director de Despacho de la Presidenta (Viaja en Clase Económica).
José Andrés Hernández Monge – Jefe de Despacho del Primer Caballero de la República (Viaja en Clase Económica).
Ximena Calderón Moya – Asistente Personal de la Presidenta (Viaja en Clase Económica).
B. Equipo de Prensa y Comunicación
Arnold Zamora Miranda – Ministro de Comunicación y Enlace (Viaja en Clase Ejecutiva).
Andrés Ortiz Murillo – Periodista de la Dirección de Información y Comunicación (Viaja en Clase Económica).
Brandon Vargas González – Productor Audiovisual de la Dirección de Información y Comunicación (Viaja en Clase Económica).
2. Objetivos y agenda de la gira internacional
29 de octubre de 2026 (Ciudad del Vaticano): Audiencia privada con el Santo Padre y reunión de trabajo con el Cardenal Secretario de Estado, en atención a la invitación girada mediante la Nota Verbal N° 49.285 de la Secretaría de Estado del Vaticano.
4 y 5 de noviembre de 2026 (Madrid, España): Participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, junto con varias reuniones con el sector empresarial español.
3. Desglose de presupuesto: Boletos y Viáticos
El costo de la gira internacional se cubre con fondos públicos del Ministerio de la Presidencia:
Integrante(s)
Cargo / Área
Clase de Pasaje
Presupuesto Aéreo Estimado
Adelanto de Viáticos (USD)
Laura Fernández Delgado
Presidenta de la República
Ejecutiva
Parte del bloque de ₡5.500.000,00
$4.863,36
Arnold Zamora Miranda
Ministro de Comunicación
Ejecutiva
Parte del bloque de ₡3.970.000,00
$4.863,36
A. Astorga, J. Hernández, X. Calderón
Comitiva Administrativa
Económica
Parte del bloque de ₡5.500.000,00
$4.226,88 c/u
A. Ortiz, B. Vargas
Equipo Técnico de Prensa
Económica
Parte del bloque de ₡3.970.000,00
$4.226,88 c/u
4. Condiciones de vuelo
Itinerario (Operado por Iberia): Salida de San José el 27 de octubre de 2026 (17:25) con escala en Madrid rumbo a Roma, traslado Roma-Madrid el 1° de noviembre, y regreso a Costa Rica el 6 de noviembre (llegada a las 15:45).
Disposición de asientos: Para la Presidenta se solicitó pasaje en clase ejecutiva con la condición técnica de mantener un asiento vacío a la par. Para el resto del personal en clase económica, se estipuló ubicarlos lo más adelante posible en la cabina.
Acreditación de millas: Los pliegos de contratación prohíben que las millas acumuladas por estos vuelos se registren a título personal; todas deben acreditarse a favor del Ministerio de la Presidencia.