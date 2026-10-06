Esta es la comitiva que acompañará a Laura Fernández al Vaticano

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, realizará una misión internacional de 11 días entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre de 2026.

La travesía diplomática abarcará compromisos de alto nivel en la Ciudad del Vaticano y en Madrid, España, según consta en el Acuerdo Nº 075-P de la Presidencia.

Datos clave de la misión

Destinos principales: Ciudad del Vaticano (audiencia con el Papa) y Madrid, España (XXX Cumbre Iberoamericana).

Fechas del viaje: Del 27 de octubre al 6 de noviembre de 2026.

Integrantes de la delegación: 7 funcionarios públicos (4 del área administrativa y 3 del equipo de comunicación).

Fondos públicos comprometidos: ₡9.470.000 colones en presupuesto de boletos aéreos y $30.861,12 USD en adelanto total de viáticos.

1. ¿Quiénes integran la comitiva oficial?

La delegación oficial que viajará junto a la mandataria Laura Fernández Delgado se dividió administrativamente en dos programas presupuestarios de la Presidencia de la República:

A. Despacho Presidencial y Administración Superior

Laura Fernández Delgado – Presidenta de la República (Viaja en Clase Ejecutiva).

– Presidenta de la República (Viaja en Clase Ejecutiva). Alexander Astorga Monge – Director de Despacho de la Presidenta (Viaja en Clase Económica).

– Director de Despacho de la Presidenta (Viaja en Clase Económica). José Andrés Hernández Monge – Jefe de Despacho del Primer Caballero de la República (Viaja en Clase Económica).

– Jefe de Despacho del Primer Caballero de la República (Viaja en Clase Económica). Ximena Calderón Moya – Asistente Personal de la Presidenta (Viaja en Clase Económica).

B. Equipo de Prensa y Comunicación

Arnold Zamora Miranda – Ministro de Comunicación y Enlace (Viaja en Clase Ejecutiva).

– Ministro de Comunicación y Enlace (Viaja en Clase Ejecutiva). Andrés Ortiz Murillo – Periodista de la Dirección de Información y Comunicación (Viaja en Clase Económica).

– Periodista de la Dirección de Información y Comunicación (Viaja en Clase Económica). Brandon Vargas González – Productor Audiovisual de la Dirección de Información y Comunicación (Viaja en Clase Económica).

2. Objetivos y agenda de la gira internacional

29 de octubre de 2026 (Ciudad del Vaticano): Audiencia privada con el Santo Padre y reunión de trabajo con el Cardenal Secretario de Estado, en atención a la invitación girada mediante la Nota Verbal N° 49.285 de la Secretaría de Estado del Vaticano.

4 y 5 de noviembre de 2026 (Madrid, España): Participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, junto con varias reuniones con el sector empresarial español.

3. Desglose de presupuesto: Boletos y Viáticos

El costo de la gira internacional se cubre con fondos públicos del Ministerio de la Presidencia:

Integrante(s) Cargo / Área Clase de Pasaje Presupuesto Aéreo Estimado Adelanto de Viáticos (USD) Laura Fernández Delgado Presidenta de la República Ejecutiva Parte del bloque de ₡5.500.000,00 $4.863,36 Arnold Zamora Miranda Ministro de Comunicación Ejecutiva Parte del bloque de ₡3.970.000,00 $4.863,36 A. Astorga, J. Hernández, X. Calderón Comitiva Administrativa Económica Parte del bloque de ₡5.500.000,00 $4.226,88 c/u A. Ortiz, B. Vargas Equipo Técnico de Prensa Económica Parte del bloque de ₡3.970.000,00 $4.226,88 c/u

4. Condiciones de vuelo

Itinerario (Operado por Iberia): Salida de San José el 27 de octubre de 2026 (17:25) con escala en Madrid rumbo a Roma, traslado Roma-Madrid el 1° de noviembre, y regreso a Costa Rica el 6 de noviembre (llegada a las 15:45).

Disposición de asientos: Para la Presidenta se solicitó pasaje en clase ejecutiva con la condición técnica de mantener un asiento vacío a la par. Para el resto del personal en clase económica, se estipuló ubicarlos lo más adelante posible en la cabina.