Cinco kilos de cocaína fueron decomisados en San Rafael de Escazú, durante un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
La acción se desarrolló el jueves alrededor del mediodía, cuando oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) intervinieron un vehículo liviano y a las personas sospechosas del delito de tráfico de drogas.
Lea más aquí: (Fotos) detenidos en operativo antidrogas de la DEA en Escazú
La detención se dio en las afueras de una reconocida cafetería en San Rafael de Escazú.
En el procedimiento fueron detenidas inicialmente 3 personas; sin embargo, solo 2 quedaron bajo custodia:
- Un hombre de apellido Fernández, de 35 años, con antecedentes por extorsión.
- Otro de apellido León, de 49 años, sin antecedentes policiales.
Ambos fueron presentados al Ministerio Público, donde se les definirá la situación jurídica y las posibles medidas cautelares.
@diario.extra
#Sucesos | La Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Unidad Especial de Apoyo y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, realizó este jueves la detención de 3 personas en San Rafael de Escazú, San José, sospechosas de transporte de drogas. De acuerdo con la información oficial, el operativo contó además con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). La detención se dio en las afueras de una reconocida cafetería en la zona. Videos: MSP. ♬ original sound – Diario Extra