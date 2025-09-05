Cinco kilos de cocaína fueron decomisados en San Rafael de Escazú, durante un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Detenidos en Escazú. Foto: MSP.

La acción se desarrolló el jueves alrededor del mediodía, cuando oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) intervinieron un vehículo liviano y a las personas sospechosas del delito de tráfico de drogas.

Operativo en Escazú. Foto: MSP.

La detención se dio en las afueras de una reconocida cafetería en San Rafael de Escazú.

Detenidos en Escazú. Foto: MSP.

En el procedimiento fueron detenidas inicialmente 3 personas; sin embargo, solo 2 quedaron bajo custodia:

Un hombre de apellido Fernández , de 35 años, con antecedentes por extorsión.

, de 35 años, con antecedentes por extorsión. Otro de apellido León, de 49 años, sin antecedentes policiales.

Operativo en Escazú. Foto: MSP.

Ambos fueron presentados al Ministerio Público, donde se les definirá la situación jurídica y las posibles medidas cautelares.