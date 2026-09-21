Esta es la calificación de la gestión de Carlo Díaz en 2025

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La Dirección de Gestión Humana dio a conocer este lunes la evaluación de desempeño de diferentes jerarcas del Poder Judicial para el año 2025.

Entre las personas calificadas estaba el fiscal general de la República, Carlo Díaz.

De acuerdo con Waiman Hin, de Gestión Humana, el fiscal general tuvo una calificación de excelente para el periodo de 2025.

Esto tras obtener una calificación de 98,95% de una calificación máxima del 100%, distribuida de la siguiente manera:

Rendimiento de metas: 80%

Resultado de competencias: 9%

Autoevaluación: 5%

Evaluación de los equipos a cargo: 4,85%

Total: 98,95%

Esta calificación se dio a conocer antes de que Díaz anunciara de manera oficial su intención de reelegirse en el cargo de fiscal general de la República, el cual vence a finales de octubre de este año.