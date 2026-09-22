Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un hombre sospechoso de atropellar a una mujer que viajaba en motocicleta deberá cumplir dos meses de prisión preventiva, según informó el Ministerio Público.

La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía de Heredia y ordenada mientras continúa la investigación por los hechos ocurridos en Santo Domingo de Heredia.

De acuerdo con la Fiscalía, al sospechoso se le investigan los presuntos delitos de lesiones culposas y tentativa de homicidio.

El caso está relacionado con una colisión en la que resultó afectada una mujer que se movilizaba en motocicleta.

Tras ser puesto a las órdenes de las autoridades judiciales, se realizó la audiencia correspondiente, en la cual se determinó imponerle dos meses de prisión preventiva.

Durante este periodo, el Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar la eventual responsabilidad del imputado.