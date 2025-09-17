El técnico costarricense Marvin Solano está triunfando en el balompié de El Salvador con el equipo Luis Ángel Firpo. Es el líder con 26 puntos en 11 encuentros. En entrevista con Grupo Extra nos habla del hecho de dirigir en Costa Rica y su paso por tierras cuscatlecas.

“Lo que pasa es que está complicado dirigir ahorita en Costa Rica. No sé cuantos entrenadores no tienen la opción de dirigir. Se redujo la cantidad de equipos en Liga de Ascenso y Primera División. A alguien se le ocurrió que una gran solución era bajar a 10 equipos. Eso nunca me ha parecido, más bien se debe aumentar el número. Se deben dar otras condiciones y que sea mejor el trabajo en el fútbol menor.

Hay que pagarle mejor a los entrenadores”, indica.

Los últimos dos equipos que tuve fueron en Liga de Ascenso y señala que “con condiciones limitadas para hacer algún trabajo. Tenía como más de un año de trabajar en fútbol con mi academia de fútbol, comentaba y escribía.

Pero me hacía falta el zacate. Me siento aún con energía, paciencia y conocimiento. Esta oportunidad me encantó y la estoy disfrutando. El fútbol es inestable en Costa Rica y en el mundo entero, entonces hay que disfrutar cada instante, cada minuto”.

Es del criterio de que tiene un muy buen grupo, disciplinados y que han logrado formar un equipo con buenas condiciones. “Ellos entienden muy bien el concepto de la nueva metodología y la están trabajando. Una de las satisfacciones para los entrenadores es ver que lo que trabajamos en la semana se ve durante los juegos.

Eso lo hemos logrado ver aquí en poco tiempo y eso me encanta. Trabajamos mucho la recuperación tras pérdida y transiciones ofensivas y defensivas. Cuando eso sucede uno se da cuenta de que está logrando cosas”.

Admite que sus futbolistas estaban bajos de nivel pero lo subieron. “Eso es a veces mejor que una victoria. La labor de un entrenador no es solo potenciar al ser humano, a la persona y darle las herramientas para que sea un mejor futbolista y mejor persona”.