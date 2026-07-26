La esposa del exfutbolista costarricense Bryan Ruiz, Carolina Jaikel compartió este domingo 26 de julio uno de los momentos más especiales que vivió durante la tradicional Romería hacia la Basílica de los Ángeles.

Foto: Redes sociales

A través de sus redes sociales, publicó varias imágenes en las que aparece acompañada de sus dos hijos con la Basílica de los Angeles de fondo.

Junto a las fotografías escribió: “17km de fe, amor y esperanza”, una frase que resumió el significado que tuvo para ella esta experiencia.

“Ella sabe cuánto le he pedido entre lágrimas que interceda por mi”, expresó, dejando entrever el difícil momento personal que atraviesa y la fortaleza que ha encontrado en su fe.

Cabe recordar que la esposa de Bryan Ruiz atraviesa un proceso de salud tras haber sido diagnosticada con cáncer, situación que ha compartido públicamente en los últimos meses y por la que ha recibido el respaldo de familiares, amigos y cientos de personas en redes sociales.