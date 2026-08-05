Con una amplia sonrisa y ropa deportiva, Carolina Jaikel celebró un momento que para muchos podría parecer cotidiano, pero que para ella representa una nueva victoria en la batalla que libra contra el cáncer.

Foto: Redes sociales

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz compartió una fotografía en sus redes sociales para anunciar que regresó a entrenar después de permanecer casi mes y medio sin tocar las pesas, una pausa obligada debido a las molestias físicas y los exámenes médicos que ha enfrentado en las últimas semanas.

“Así, feliz y rojita por volver a entrenar, solo pienso en el grandísimo privilegio que es poder hacer ejercicio. No lo demos por sentado. Agradezcamos a Dios cada día que podamos movernos“, escribió junto a la imagen.

La creadora de contenido también confesó cuánto había esperado este momento.

“Yo tenía casi mes y medio sin hacer pesitas y qué delicia se siente volver“, expresó.

Desde que hizo público su diagnóstico de cáncer de pulmón en etapa cuatro con metástasis ósea, Jaikel ha convertido sus redes sociales en una especie de diario personal, donde comparte tanto los momentos más difíciles como los pequeños triunfos que la mantienen motivada durante su tratamiento.