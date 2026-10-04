Esposa de Arboine denuncia acoso por parte de la nueva pareja del jugador

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

A través de sus redes sociales, Carolina Estribí, esposa de Pablo Arboine, jugador del Deportivo Saprissa, rompió el silencio para visibilizar el constante acoso que recibe por parte de la nueva pareja de su esposo.

Según Estribí, la mujer la ha hostilizado de forma continua durante meses, dirigiéndose contra ella y sus hijas. La denunciante catalogó estas acciones como un nivel de violencia psicológica y emocional que ha puesto en riesgo su embarazo.

“La amante de mi esposo me hostiga, se mete con mis hijas y conmigo y, obvio, él no tiene el valor de frenarla. Y si yo me defiendo y defiendo a mis hijas, yo estoy mal, yo soy la ardida”, posteó Estribí.

Tomada de redes sociales

La mujer detalló que su esposo la dejó embarazada y a cargo de su primera hija de cuatro años y, a pesar de que Arboine aporta únicamente una pensión alimenticia, no cuida de la menor.

“Porque cuando un hombre abandona a su esposa con su hija y embarazada, se despide de toda responsabilidad hacia sus hijos y piensa que por pagar pensión alimenticia ya es el más responsable?”, expresó.

Tomada de redes sociales

Exige paz

Estribí señaló que su embarazo “ha sido un infierno” y que ha decidido no continuar callada para proteger la “imagen pública” de una persona que ha actuado de manera cruel con sus propias hijas.

Asimismo, lanzó una advertencia tanto a Arboine como a la nueva pareja, exigiendo que detenga el acoso hacia su familia o, de lo contrario, procederá a difundir públicamente todas las pruebas sobre la situación.