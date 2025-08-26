La Federación Nicaragüense de Fútbol, FENIFUT, confirmó que esperan una movilización histórica de costarricenses para el duelo de este viernes 5 de septiembre entre su país y Costa Rica, por el inicio de la cuadrangular final de la eliminatoria al mundial 2026.

Diario Extra consultó a la FENIFUT, cuantos aficionados visitantes estaban esperando para el histórico duelo en Managua, a lo que se nos informó que el espacio reservado para la afición tica será de 1500 espacios, en un estadio donde se cuenta con una capacidad de 17 mil aficionados y ya está todo el aforo vendido.

Nicaragua, dará su lista de convocados este martes y a partir del miércoles comenzarán con los trabajos al mando de su técnico, Marco Antonio Figueroa.