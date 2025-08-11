Sharon Segura habla sobre la salud de su bebé

La creadora de contenido Sharon Segura abrió su corazón en redes sociales al compartir con sus seguidores cómo han sido sus primeros días como madre tras el nacimiento prematuro de su hijo Oliver. El pequeño llegó al mundo la madrugada del domingo 3 de agosto, una fecha que marcó un antes y un después en la vida de la pareja.

Debido a su condición, la modelo como el menor permanecen en un hospital privado bajo observación.

Sin embargo, la joven madre tranquilizó a todo su público al confirmar que ambos se encuentran en buen estado de salud.

“Esperamos que ya prontito Oli pueda irse a la casita, si Dios así lo permite. Yo estoy con él todo el día, a ratos, cuando puedo, porque ahorita está con luz azul. Él es tan fuerte, es un bebé demasiado fuerte, afortunado y bendecido”, expresó Segura.

Además de compartir su experiencia como madre primeriza, la influencer publicó fotografías que documentan los momentos vividos desde el nacimiento de su hijo, junto a su esposo el músico Daniel Mora.

“Hace una semana todo va rápidamente despacio. Gracias Dios, por las oportunidades que hemos tenido, por las bendiciones, por la incertidumbre y por la certeza”, citó en la descripción del posteo en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se puede apreciar la compañía de sus allegados y seres queridos quienes han estado pendientes de la pareja y el bebé en todo momento.