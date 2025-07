Tras darse a conocer la investigación abierta contra el exdiputado Óscar Cascante, electo por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para el período 2018-2022, Diario Extra conversó con Mario Loría, presidente de la agrupación política, quien aseguró que espera que el exlegislador enfrente el proceso judicial de forma transparente.

“Esperamos que, como todos los socialcristianos que en algún momento hemos enfrentado situaciones similares, dé la cara y asuma el proceso para que se aclare cualquier sombra que haya sobre este caso”, expresó Loría a este medio.

Actualmente, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) investiga a Cascante por la posible comisión de dos delitos: tráfico de influencias y cohecho propio, en relación con el caso Turesky, una red de narcotráfico desarticulada en 2021 y dedicada al tráfico internacional de cocaína.

Consultado sobre el vínculo del exdiputado con la estructura partidaria actual, Loría fue enfático: “El señor Cascante no forma parte de los procesos de renovación del partido, no es miembro activo de ningún órgano y, en general, ya no pertenece al PUSC. Tras su diputación, se retiró de la política, y no hemos tenido ningún tipo de relación con él”.