“Esperamos hacer la cartagada de ser campeón como años atrás”

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador de Grupo Extra

Con la clasificación sellada a las semifinales y a la próxima edición de Copa Centroamericana, tras derrotar 0-5 a Guadalupe, el técnico del Cartaginés, Amarini Villatoro se refirió a una palabra muy particular que prevalece en la provincia de Cartago.

El guatemalteco expresó la motivación que le genera la palabra “cartagada”, mencionando que le hablaron mucho sobre ella en su llegada al país y lo que quieren lograr con la misma en estas fases finales del Clausura 2026.

“Viendo la historia del equipo, lo del término cartagada va para algo que no está en el libreto. Esperamos hacer la cartagada de ser campeón como lo consiguieron años atrás”, indicó Villatoro.

El estratega blanquiazul también se refirió a lo ocurrido en Goicoechea y afirmó que espera que muchas personas usen esa misma expresión con otros equipos que no lograron la clasificación a la siguiente instancia del campeonato.

“Ahora nos enfocamos en ganar, hoy se ganó bien y se les ataca mucho a nosotros, pero espero que digan que otros equipos hicieron una cartagada y no clasificaron”, agregó.

Para Amarini Villatoro, el pase a la siguiente ronda es producto a la constancia que tuvo el equipo durante la fase regular y destacó que nunca salieron de la parte alta de la tabla del campeonato.

“Es el premio a una regularidad de todo el torneo. Junto a Heredia y Saprissa nunca salimos de zona de clasificación y siempre nos mantuvimos en la parte alta teniendo mucha paciencia y jerarquía”, expresó. Ahora, el técnico chapín indicó que la serie ante Herediano no será tema fácil, pero afirmó que el plantel tiene la aptitud para sacar la serie y alargar el certamen a una gran final.

“Hay que ir paso a paso, la llave contra Herediano es difícil, pero el equipo tiene la capacidad de lograr los objetivos, aunque no seamos candidatos ante ellos, pero en estas instancias cambia todo”, finalizó. El enfrentamiento entre brumosos y rojiamarillos abre la fase de semifinales el próximo sábado 2 de mayo a las 8:00 p.m. en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.