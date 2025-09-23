París, Francia, AFP. – La ceremonia del Balón de Oro, celebrada en París, dejó a Ousmane Dembélé y a Aitana Bonmatí como grandes protagonistas al conquistar el preciado galardón, mientras que el joven talento del Barça Lamine Yamal recibió el trofeo Kopa y Luis Enrique fue designado mejor entrenador.

Así pues, el Balón de Oro tendrá que esperar para reposar en manos de Yamal, que se confirmó como mejor jugador del mundo menor de 21 años, galardón que obtuvo por segundo año consecutivo, y que pese a llegar a la ceremonia celebrada en el teatro del Châtelet de París rodeado de familiares y amigos, tuvo que conformarse con pedir vez para conquistar un premio que todo apunta que algún día irá a sus vitrinas de mantener su proyección.

Fue pues una gala con marcado color azulgrana, del PSG y del Barça, que mantuvo hasta el final la incertidumbre por el nombre de los ganadores del Balón de Oro, y que tuvo como punto culminante la designación de Dembélé como sucesor del español Rodri.

“Gracias, realmente no tengo palabras, fue una temporada increíble con el París SG, doy las gracias al PSG, que vino a buscarme en 2023”, declaró Dembélé. “Prácticamente lo ganamos todo, este trofeo individual es el colectivo el que lo logró”, añadió el exjugador del FC Barcelona.