La Cuaresma es tiempo de penitencia y renovación espiritual. De ahí que la Iglesia nos invita a realizar un examen profundo del corazón en aras de la conversión personal. No obstante, la conversión no es solo un acto de arrepentimiento individual, sino que nos compromete a vivir según el Evangelio, en aras de la transformación de las realidades humanas, sociales, culturales, económicas y ambientales. Significa que no podemos seguir siendo espectadores pasivos de la crisis moral que nos rodea.

Cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿Cómo estoy contribuyendo al bien común? ¿Qué valores estoy transmitiendo en mi familia, mi trabajo y mi comunidad? ¿Mantengo una actitud de indiferencia ante el dolor y sufrimiento de los hermanos y hermanas?

A diario se manifiesta la violencia; la vida humana parece perder su valor ante la impunidad y el miedo. Las garras del narcotráfico y narconegocio corrompen comunidades enteras, sembrando muerte y desesperación. Las carreteras se han convertido en escenarios de tragedias, donde la imprudencia y la falta de respeto cobran vidas inocentes y enlutan muchos hogares. A esto se suma el irrespeto generalizado, la falta de diálogo, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y la erosión de valores fundamentales como la honestidad, la solidaridad y la compasión.

Ante este panorama, algunos podrían caer en la desesperanza, creyendo que nuestra sociedad está irremediablemente perdida. Pero Cristo nos muestra otro camino. Cuando Jesús inicia su ministerio, proclama con firmeza: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1,15). Su llamado es claro: cambiar el rumbo, volver a Dios, dejar atrás las tinieblas y acoger la luz de la verdad.

Así, la verdadera transformación comienza en cada uno de nosotros, y esta tiene el potencial de generar un entorno de reconciliación y paz en nuestra sociedad.

Desde esta perspectiva, la conversión nos llama a revisar nuestras actitudes diarias. Si hemos sido indiferentes ante el sufrimiento del otro, debemos volvernos compasivos. Si hemos justificado la corrupción o la mentira, debemos comprometernos con la verdad. Si hemos promovido la división y el odio, debemos ser instrumentos de reconciliación.

Jesús nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. El papa Francisco lo expresa así: “Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio” (Evangelii Gaudium, n. 20).

No debemos resignarnos a vivir en un mundo donde la violencia y la falta de valores sean la norma. La fe nos exige el testimonio transformador. Si realmente creemos en Cristo, debemos ser reflejo de su amor y su verdad en cada ambiente en el que nos desenvolvemos.