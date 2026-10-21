Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Una pareja de apellidos Mena Naranjo, alias “Tani”, y Quesada Mayo fue detenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el apoyo de la Policía Municipal de Esparza.

El allanamiento se realizó en una vivienda de la localidad de Esparza, concretamente en el sector de Juanilama.

La pareja era requerida por una investigación en la que se había desarticulado una organización en la localidad de Barranca, el mes pasado, en junio del presente año, y se les señala por ser parte de un grupo criminal identificado como la “L”.

Foto: Municipalidad de Esparza.

Estas personas se encontraban en fuga desde el operativo, por lo que, al realizar trabajos de inteligencia, se pudo realizar la localización y detención de ambos, por lo que actualmente se encuentran en celdas a la espera de la vista.

La organización criminal “La L” es un grupo acusado de narcotráfico y sicariato, liderado por un hombre de apellido Araya (alias “La L”).