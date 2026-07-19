Españoles festejan el campeonato mundial en La Sabana

Decenas de aficionados españoles, acompañados por costarricenses que apoyaron a “La Roja”, celebraron con banderas, cánticos y abrazos el histórico título mundial conseguido en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. España se impuso 1-0 en el tiempo extra gracias a un gol de Ferran Torres y levantó su segunda Copa del Mundo.

La emoción se apoderó de La Sabana este domingo apenas el árbitro decretó el final del partido entre España y Argentina.

El ambiente, que durante toda la tarde estuvo cargado de expectativa en el parque metropolitano, se transformó en una auténtica fiesta.

Los aficionados no tardaron en ondear banderas, entonar el tradicional "¡Yo soy español, español!" y compartir el momento con cientos de personas que siguieron la final en la transmisión organizada en el lugar.

La Municipalidad de San José había preparado una transmisión gratuita de la final como parte de las actividades mundialistas en La Sabana, lo que permitió que cientos de personas disfrutaran del partido en un ambiente familiar y festivo.