España y Argentina no se hacen daño en los primeros 45′ minutos

La Copa del Mundo llega a su fin con la gran final entre Argentina y España en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

La selección española tomó la iniciativa desde el arranque con un mayor dominio de la posesión del balón y generó la ocasión más clara de la primera mitad con un remate de Lamine Yamal que fue controlado por Emiliano Martínez. Por su parte, la Albiceleste tuvo dificultades para conectar con Lionel Messi y buscó hacer daño mediante rápidas transiciones.

El compromiso se volvió intenso y muy disputado, con varias faltas y pocas oportunidades claras de gol, ya que ambos conjuntos priorizaron mantener el orden táctico y evitar errores que pudieran costar el título.

España tuvo mayor control del balón, pero no consiguió reflejar ese dominio en el resultado, mientras que Argentina cerró mejor la primera parte y dejó la sensación de haber encontrado su ritmo.

Argentina salió al terreno de juego con Emiliano Martínez, Montiel, Romero, Lisandro, Nicolás Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Mientras que España lo hizo con Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz, Baena, Lamine Yamal y Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra