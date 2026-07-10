El partido entre la España de Lamine Yamal y la Bélgica de Romelu Lukaku se enfrenta este viernes 10 de julio a las 1:00 p.m., hora de Costa Rica, para buscar el pase a la semifinal del Mundial 2026.

En Grupo Extra, se consultó a tres inteligencias artificiales: ChatGPT, Copilot y Gemini sobre el posible vencedor en este partido, donde figuran dos de las selecciones favoritas de los amantes del balompié.

Las inteligencias coincidieron en que la favorita para avanzar a la siguiente fase es España, tras solicitarles que actuaran como analistas deportivos y que su criterio se basara en el rendimiento de las selecciones, individualidades de jugadores, partidos y resultados en el mundial de 2026, además de los antecedentes históricos entre ambos equipos.

ChatGPT

La inteligencia artificial proyecta a España como ganadora del duelo ante Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026.

El análisis toma en cuenta el rendimiento de ambas selecciones durante el torneo, la solidez defensiva española, la calidad de su mediocampo y el desequilibrio de figuras como Lamine Yamal.

Aunque Bélgica cuenta con un ataque peligroso y llega motivada por sus últimos resultados, su fragilidad defensiva podría ser determinante frente al dominio de balón de España.

El pronóstico estima un 65% de posibilidades de clasificación para España y un 35% para Bélgica, con un marcador probable de 2-1 a favor de los españoles.

Copilot

Según el análisis de rendimiento en el Mundial 2026, antecedentes históricos y actualidad de las plantillas, la inteligencia artificial proyecta a España como favorita para vencer a Bélgica y clasificar a las semifinales.

La selección española ha mostrado mayor solidez defensiva y un mejor control del juego gracias a figuras como Rodri, Pedri y Oyarzabal, mientras que Bélgica llega con una ofensiva peligrosa liderada por Lukaku y De Bruyne, pero con un recorrido más irregular en el torneo.

El pronóstico otorga un 63% de probabilidades a España frente a un 37% para Bélgica, con un marcador estimado de 2-1 a favor de La Roja.

Predicción final de la IA: España clasifica a semifinales.

Gemini

De acuerdo con las proyecciones, España se perfila como la ganadora del encuentro.

Aunque Bélgica posee un ataque letal, sus constantes lagunas defensivas mostradas a lo largo del torneo serán el factor clave. El orden táctico de Luis de la Fuente, sumado al menor desgaste físico de los españoles en comparación con las batallas previas de los belgas, inclinarán la balanza para que La Roja selle su boleto a las semifinales de la Copa del Mundo.

En conclusión, la balanza matemática se inclina hacia una ajustada victoria de 2-1 para La Roja, consolidando su pase a la Semifinal frente a Francia.