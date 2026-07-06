Portugal se enfrentó a España esta tarde por los octavos de final del Mundial 2026, donde la roja venció a los lusos por la mínima en los últimos minutos.

España fue ligeramente superior durante los primeros 45’ minutos de un clásico ibérico muy disputado, aunque el marcador se mantuvo 0-0 gracias a las grandes actuaciones de ambos guardametas.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dominó la posesión en varios tramos del encuentro y generó las ocasiones más claras, especialmente con un remate de Mikel Oyarzabal y una doble oportunidad protagonizada por Lamine Yamal y Álex Baena. Sin embargo, Diogo Costa respondió con intervenciones de gran nivel para mantener su portería en cero.

Portugal también tuvo momentos de peligro y apostó por rápidas transiciones ofensivas lideradas por Cristiano Ronaldo, João Félix y Nuno Mendes. La ocasión más clara de los lusos llegó con un potente disparo de Nuno Mendes que se estrelló en el travesaño, mientras que Unai Simón salvó a España con una espectacular doble atajada.

De esta manera, ambas selecciones se fueron al descanso sin goles tras una primera parte intensa, equilibrada y con los porteros como grandes protagonistas.

En la segunda parte, España mantuvo el control del partido y fue creciendo con el paso de los minutos, obligando a Portugal a replegarse y buscar el contragolpe.

Luis de la Fuente movió el banquillo para refrescar el ataque, mientras que los lusos intentaron responder con los ingresos de Bernardo Silva y Rafael Leão. Pese a ello, las ocasiones claras siguieron siendo escasas y los porteros continuaron siendo protagonistas.

Cuando el encuentro parecía encaminado a la prórroga, España encontró el premio a su insistencia. En el minuto 90+1′, una rápida acción iniciada tras un tiro libre sorprendió a la defensa portuguesa. Ferran Torres asistió con precisión a Mikel Merino, quien definió de primera para vencer a Diogo Costa y marcar el 0-1 que desató la euforia de la selección española.

Portugal se volcó al ataque en los minutos finales en busca del empate y estuvo cerca de conseguirlo con una ocasión de Bernardo Silva, pero la defensa española y Unai Simón resistieron la presión.

El pitazo final confirmó la victoria de España por la mínima, clasificándola a los cuartos de final del Mundial 2026 y dejando a Cristiano Ronaldo y al conjunto luso eliminados del torneo.

España salió al terreno de juego con Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Alex Baena, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Mientras que Portugal lo hizo con Diogo Costa, Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra