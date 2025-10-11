La Selección de España derrotó a Georgia 2-0 en Elche, sumando su tercera victoria consecutiva en el camino hacia el Mundial 2026, sin haber recibido goles en lo que va de la clasificación.

Yeremy Pino y Mikel Oyarzabal fueron los encargados de marcar los tantos que sellaron el triunfo español.

Con este resultado, España se mantiene en la cima del Grupo E con nueve puntos, seguida por Turquía, que suma seis tras golear 6-1 a Bulgaria.

Por su parte, Portugal logró una ajustada victoria ante Irlanda por 1-0 en Lisboa, gracias a un gol de cabeza de Ruben Neves en los minutos finales del encuentro.

Cristiano Ronaldo no tuvo su mejor actuación, ya que estrelló un disparo en el poste a los 16 minutos y más tarde falló un penal que fue atajado por el arquero irlandés Caoimhín Kelleher.

Con este triunfo, el tercero al hilo, la selección portuguesa se afianza en el primer lugar del Grupo F con nueve unidades, por delante de Hungría (4 puntos), que venció 2-0 a Armenia en el otro encuentro del grupo.