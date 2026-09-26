España remonta a Inglaterra en Wembley por Nations League

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

En un emocionante duelo correspondiente a la Jornada 1 del Grupo 3 (Liga A) de la UEFA Nations League, la selección de España superó 2-3 a Inglaterra.

El partido ofreció un intenso mano a mano entre dos de las selecciones más potentes del fútbol europeo.

El conjunto español logró llevarse el triunfo sosteniendo un rendimiento colectivo superior, pese a perder la ventaja en el primer tiempo con dos goles ingleses anotados por Anthony Gordon y Harry Kane. Lamine Yamal había anotado al 3’ aprovechando un error de Marc Guéhi.

Mikel Oyarzabal anotó el gol de la victoria al 74’ al definir globeado frente a Jordan Pickford.

Foto: Selección Española

España suma tres puntos fundamentales fuera de casa para empezar con el pie derecho en el torneo, mientras que el conjunto británico buscará corregir errores de cara a la siguiente fecha.