España reina en la Champions

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

París, Francia (AFP) – Barcelona y Atlético de Madrid se clasificaron y se enfrentarán en unos cuartos de final a los que el Bayern Munich llegó con una nueva goleada y el Liverpool con una remontada.

El Bayern protagonizará un duelo apasionante en la siguiente ronda ante el Real Madrid y el Liverpool desafiará al vigente campeón, el Paris Saint-Germain.

El otro cruce de cuartos se conocía ya desde el martes y medirá al Arsenal con el Sporting de Lisboa.

El Real Madrid había abierto el camino al vencer de visita 2-1 al Manchester City tras haberle ganado ya 3-0 en la ida, y el Barcelona continuó por esa senda al arrollar 7-2 en casa al Newcastle, con el que había empatado 1-1 en el primer partido.

El brasileño Raphinha fue el protagonista de la tarde en el Camp Nou, abriendo y cerrando el triunfo, en una tarde donde también marcaron Marc Bernal, Lamine Yamal, Fermín López y Robert Lewandowski.

Después de ganar 5-2 en la ida, el Atlético llegó con un buen colchón al campo del Tottenham, con el que perdió 3-2 en la vuelta.

El Liverpool estaba contra las cuerdas después de perder 1-0 en la ida ante el Galatasaray. Los goles del húngaro Dominik Szoboszlai, del francés Hugo Ekitiké, del neerlandés Jeremie Frimpong y del egipcio Mohamed Salah sirvieron para dar la vuelta a la situación.

En Múnich, el partido de vuelta de octavos de final tenía casi sabor a amistoso porque todo estaba visto para sentencia desde el set 6-1 que el Bayern endosó al Atalanta en suelo italiano. Harry Kane fue el encargado de guiar a los bávaros a una nueva victoria, con un doblete en la victoria 4-1 de la vuelta.