España pide el combate de boxeo entre Gavi y Leandro Paredes

La celebración de España por la conquista del Mundial 2026 dejó una escena que rápidamente se hizo viral.

Durante el recorrido del autobús de los campeones por las calles de Madrid, Lamine Yamal y varios de sus compañeros mostraron una pancarta con un llamativo mensaje: “Paredes vs. Gavi”, una propuesta en tono de broma para que ambos futbolistas se enfrenten en una futura edición de La Velada del Año, el popular evento de boxeo organizado por el streamer Ibai Llanos.

La ocurrencia hace referencia al tenso cruce que protagonizaron Leandro Paredes y Gavi tras el pitazo final de la final del Mundial entre España y Argentina.

El argentino tuvo un encontronazo con Eric García y, de inmediato, el mediocampista del Barcelona intervino para defender a su compañero, lo que provocó un intercambio de empujones y reclamos que marcó el cierre del encuentro.

😂 Ojo al momento en la rúa



🥊 El público tira una pancarta que pone 'Velada del Año VII: Paredes vs Gavi'



👀 Y Lamine responde: "Nos vemos"



Hazlo, @IbaiLlanos pic.twitter.com/AVe6jRNVgz — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 20, 2026

Lejos de la tensión vivida sobre el césped, los campeones del mundo decidieron tomarse el episodio con humor durante los festejos.

La pancarta fue sostenida por Lamine Yamal y también llamó la atención de otros jugadores, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la celebración y generando miles de reacciones en redes sociales.

Incluso, el propio Ibai Llanos reaccionó al curioso pedido de los futbolistas españoles, alimentando las especulaciones sobre un hipotético combate entre ambos protagonistas.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra