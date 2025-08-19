(Madrid, España, AFP) Más de 1.100 muertes se pueden atribuir a la ola de calor de 16 días que acaba de terminar en España, según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El número exacto de fallecidos atribuibles a esta ola de calor, que se extendió del 3 al 18 de agosto, asciende a 1.149, según el sistema “MoMo” del ISCIII, que estudia las variaciones de la mortalidad general diaria respecto a lo que sería esperable según las series históricas.

Foto: AFP.

A continuación, integra los factores externos que pueden explicar esta diferencia. Entre estos factores figuran, en particular, las temperaturas comunicadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El sistema no puede establecer una causalidad absoluta entre las muertes registradas y las condiciones climáticas, pero las cifras constituyen la mejor estimación del número de muertes en las que la ola de calor pudo ser el factor decisivo.

Ya en julio, MoMo había atribuido unas 1.060 muertes al calor, lo que supone un aumento de más del 50% con respecto a julio de 2024.