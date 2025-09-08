Desde marzo de 2025, Europa vive una fase de clasificación intensa rumbo al Mundial 2026. Con 12 grupos en disputa, los líderes avanzan directamente y los segundos, junto a algunos ganadores de la Liga de Naciones, tendrán que definir su destino en el repechaje.

En el Grupo E, España domina con autoridad tras dos victorias consecutivas, incluida la histórica goleada 6-0 contra Turquía, que le da una diferencia de +9 en apenas dos partidos. En el Grupo I, Noruega se mantiene al frente con 12 puntos, tres más que Israel, confirmando su crecimiento competitivo.

Inglaterra, por su parte, está a un paso de sellar su boleto directo: suma cuatro triunfos en cuatro presentaciones y mantiene su arco invicto. Una victoria frente a Serbia, combinada con un tropiezo de Albania, podría garantizar su clasificación de manera anticipada.

En el Grupo G, Holanda encabeza con 10 puntos pese a altibajos en su rendimiento, mientras que Alemania, tras caer en una fecha anterior, logró un respiro con su triunfo 3-1 frente a Irlanda del Norte. Sin embargo, los germanos se ubican momentáneamente detrás de Eslovaquia.

La fase de grupos se extenderá hasta noviembre, y aunque ya se perfilan algunos favoritos, el camino a la Copa del Mundo aún promete drama, emoción y varias sorpresas.

Escrito por: Francisco Brenes