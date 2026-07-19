España le pasa por encima a Argentina y es campeón mundial

La Copa del Mundo llega a su fin con la gran final entre Argentina y España en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

La selección española tomó la iniciativa desde el arranque con un mayor dominio de la posesión del balón y generó la ocasión más clara de la primera mitad con un remate de Lamine Yamal que fue controlado por Emiliano Martínez. Por su parte, la Albiceleste tuvo dificultades para conectar con Lionel Messi y buscó hacer daño mediante rápidas transiciones.

El compromiso se volvió intenso y muy disputado, con varias faltas y pocas oportunidades claras de gol, ya que ambos conjuntos priorizaron mantener el orden táctico y evitar errores que pudieran costar el título.

España tuvo mayor control del balón, pero no consiguió reflejar ese dominio en el resultado, mientras que Argentina cerró mejor la primera parte y dejó la sensación de haber encontrado su ritmo.

El segundo tiempo mantuvo la intensidad de la primera mitad, aunque España asumió un mayor protagonismo en ataque y obligó a Emiliano Martínez a intervenir en varias ocasiones para sostener el empate.

La acción más determinante llegó en la recta final, cuando Enzo Fernández vio la tarjeta roja tras recibir una segunda amonestación, dejando a la albiceleste con diez futbolistas para los últimos minutos del tiempo reglamentario.

A pesar de la superioridad numérica, España no logró romper el cero y el empate sin goles se mantuvo al cumplirse los 90’ minutos, por lo que la gran final del Mundial 2026 se extendió a los tiempos extra luego de una gran tapada de Emiliano Martínez a un tiro libre de Lamine Yamal en el último suspiro para definir al nuevo campeón.

En el primer tiempo extra, España intentó aprovechar la ventaja de tener un hombre más tras la expulsión de Enzo Fernández y mantuvo la iniciativa en busca del gol que le diera el título. Sin embargo, Argentina respondió con una defensa ordenada y un gran esfuerzo colectivo para cerrar los espacios, mientras Emiliano Martínez volvió a ser determinante con varias intervenciones.

A pesar del desgaste físico y de las constantes llegadas del conjunto español, ninguno de los dos equipos logró romper el empate, por lo que la final continuó igualada de cara a los últimos 15’ minutos de la prórroga.

En el segundo tiempo extra, España encontró el premio a su insistencia y rompió el empate al minuto 106’ gracias a Ferran Torres, quien definió dentro del área tras una asistencia de cabeza de Nico Williams. Con la ventaja de 1-0 y un hombre más en el campo, la Roja administró el resultado en los minutos finales para quedar a un paso de conquistar el título mundial.

Tras varias ocasiones de ataque de Argentina los españoles defendieron de gran manera los ataques albicelestes y España se convertía en el nuevo campeón del mundo 16 años después.

Argentina salió al terreno de juego con Emiliano Martínez, Montiel, Romero, Lisandro, Nicolás Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Mientras que España lo hizo con Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz, Baena, Lamine Yamal y Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra