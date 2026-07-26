España combate nuevos incendios: evacúan de más de 15 mil personas

Con los graves incendios en los alrededores de Madrid todavía sin controlar, bomberos y servicios de emergencia españoles se enfrentaban a las llamas también en Castellón, en el este del país, donde un fuego obligó a evacuar al menos a 15.000 personas.

“En estos momentos el fuego está fuera de capacidad de extinción”, advirtió el sábado por la noche el presidente de la región valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en declaraciones a los periodistas tras reunirse con el comité de emergencia. Según Pérez Llorca, que no pudo determinar el número de hectáreas afectadas, el incendio ha obligado a evacuar varias poblaciones de la provincia valenciana de Castellón.

Voraz incendio en España. Foto: AFP.

“Concretamente hemos desalojado en torno a las 15.000 personas”, dijo. El sábado, las provincias de Madrid y Ávila seguían afectadas por los incendios, a las que se sumó Toledo. Las llamas habían quemado ya 25.000 hectáreas y más de 60.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, según las autoridades.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó el sábado la zona afectada por los incendios en Madrid, y este domingo asistirá a una reunión de los equipos de emergencia en Navaluengo (Ávila).

Estos incendios son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación debido a la sequía y a las olas de calor excepcionales que se han sucedido desde junio en Europa, provocadas, según los científicos, por el cambio climático.

Los incendios han afectado 77.000 hectáreas, uno de ellos es el mayor de la historia reciente de España.