Esmeralda Britton es electa vicepresidenta del Congreso

Con los 31 votos del oficialismo, la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Esmeralda Britton resultó electa como vicepresidenta de la Asamblea Legislativa durante la primera sesión del nuevo período constitucional.

De esta manera, el oficialismo logró los dos primeros cargos del directorio, puesto que la diputada Yara Jiménez resultó electa con los 31 votos del oficialismo.

“Un día muy emocionante para todos nosotros. Agradecidos con Dios por esta oportunidad, porque empezamos un cuatrienio de mucha esperanza y muchos cambios para Costa Rica. Venimos con toda la fuerza y el impulso que nos da el poder hacer cambios importantes en el país”, dijo Britton en breves declaraciones a Grupo Extra antes de la sesión.

En el plenario, el jefe de fracción del oficialismo, Nogui Acosta, aseguró que Britton cuenta con experiencia en la gestión pública.

Abril Gordienko (izquierda) y Esmeralda Britton (derecha). Foto: Wilbert Hernández.

“Esmeralda es una profesional con amplia experiencia en gestión pública y ha desarrollado una amplia experiencia en el sector público costarricenses”, aseveró Acosta. Britton fue presidenta de la Junta de Protección Social entre 2018 y 2025.

Por su parte, el partido Frente Amplio (FA) había propuesto a Abril Gordienko López, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Gordienko lidera fracción unipersonal del PUSC. Foto: Jorge Castillo.

Y aunque Villalta aseguró que existen diferencias entre todas las fracciones, eso fortalece al Congreso.

Por su parte, Gordienko obtuvo 26 votos de las cuatro fracciones de la oposición.