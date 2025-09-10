El Ministerio de Salud informó a la población costarricense sobre la prohibición internacional del uso de dos sustancias químicas presentes en algunos esmaltes y geles de uñas.
Estas pueden ser dañinas para la salud, según criterios de autoridades internacionales como la EMA (Agencia de Medicamentos Europea).
Las sustancias son:
- TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE OXIDE
- DIMETHYLTOLYLAMINE
Estas se encuentran en algunos esmaltes y geles semipermanentes para uñas y son clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción por la Unión Europea.
El Ministerio de Salud toma acciones
- Se solicitó a fabricantes, importadores y distribuidores que revisen sus productos y retiren del mercado los que contengan estas sustancias, en un plazo máximo de un mes, de lo contrario, se aplicarán medidas como la cancelación de registros, decomiso y retiro del mercado.
- Se pidió a los titulares de registros sanitarios notificar al Ministerio de Salud las marcas que incluyan estos compuestos, para mantener informada a la población.
Recomendaciones a la población
- No compre ni use esmaltes o geles semipermanentes que contengan estas sustancias.
- Si ya tiene estos productos, deséchelos o devuélvalos en el punto de compra.
- Si experimenta síntomas como: enrojecimiento, sensibilidad en la piel, irritación respiratoria, consultar a su médico o acudir a un centro de salud cercano.
Cualquier información importante, sobre las marcas de los esmaltes que las contienen y demás, notificar al Ministerio de Salud por medio del correo drpis.atencioncliente@misalud.go.cr.