El Ministerio de Salud informó a la población costarricense sobre la prohibición internacional del uso de dos sustancias químicas presentes en algunos esmaltes y geles de uñas.

Estas pueden ser dañinas para la salud, según criterios de autoridades internacionales como la EMA (Agencia de Medicamentos Europea).

Las sustancias son:

TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE OXIDE

DIMETHYLTOLYLAMINE

Estas se encuentran en algunos esmaltes y geles semipermanentes para uñas y son clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción por la Unión Europea.

El Ministerio de Salud toma acciones

Se solicitó a fabricantes, importadores y distribuidores que revisen sus productos y retiren del mercado los que contengan estas sustancias, en un plazo máximo de un mes, de lo contrario, se aplicarán medidas como la cancelación de registros, decomiso y retiro del mercado.

Se pidió a los titulares de registros sanitarios notificar al Ministerio de Salud las marcas que incluyan estos compuestos, para mantener informada a la población.

Recomendaciones a la población

No compre ni use esmaltes o geles semipermanentes que contengan estas sustancias.

Si ya tiene estos productos, deséchelos o devuélvalos en el punto de compra.

Si experimenta síntomas como: enrojecimiento, sensibilidad en la piel, irritación respiratoria, consultar a su médico o acudir a un centro de salud cercano.

Cualquier información importante, sobre las marcas de los esmaltes que las contienen y demás, notificar al Ministerio de Salud por medio del correo drpis.atencioncliente@misalud.go.cr.