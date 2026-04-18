“Ese perro no es la primera vez que se jala un problema de esos”

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Un hombre de 69 años, de apellido Fernández, falleció la mañana del viernes tras ser víctima de un violento ataque de perro dentro de su vivienda en San Jerónimo de Moravia.

El caso ha generado consternación, especialmente porque, según familiares, el animal ya había protagonizado incidentes previos, incluso contra la misma víctima.

De acuerdo con información preliminar, el perro pertenece a uno de los hijos del fallecido y tenía aproximadamente entre 4 y 5 meses de estar en la vivienda.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que, al llegar al sitio, el hombre presentaba múltiples heridas por mordedura en prácticamente todo el cuerpo y ya no contaba con signos vitales.

El ataque ocurrió dentro de la casa, donde el adulto mayor fue sorprendido por el animal, en apariencia de raza American Staffordshire Terrier. Vecinos alertaron al sistema de emergencias tras escuchar los gritos de auxilio, pero la agresividad del perro impidió una intervención oportuna.

Familiares dan su testimonio

Un testimonio estremecedor revela los últimos momentos del hombre de 69 años que falleció tras ser atacado por el perro de la familia.

Andrés Oviedo, familiar de la víctima (el yerno) y testigo directo, relató que todo ocurrió en cuestión de minutos, luego de que escuchara los gritos de auxilio.

“Escuché los gritos del señor desesperadamente. De una vez supe que era el perro que lo había agarrado. Lo tenía prensado por el brazo… a ese perro no se le puede meter las manos, no hay forma. Él me pedía ayuda desesperadamente, pero no pude hacer nada”, lamentó Oviedo.

Según su relato, cuando logró acercarse, el perro mantenía a la víctima en el suelo y no la soltaba. Minutos después, al regresar al lugar tras buscar ayuda, se enteró de que el hombre ya había fallecido.

Oviedo también aseguró que el animal, que pertenece al hijo de la víctima, ya había protagonizado ataques previos, principalmente contra otras mascotas en la zona.

“Ese perro no es la primera vez que se jala un problema de esos. Es extremadamente agresivo”, afirmó.

Por otra parte, Leonard Fernández, hijo de la víctima, relató que se enteró de la tragedia mientras trabajaba.

“Yo andaba trabajando cuando recibí la llamada por medio de mi hermano. Me indicó que mi papá estaba mal porque le había atacado el perro y le había quitado la vida, lamentablemente”, expresó.

El familiar también confirmó que existían preocupaciones previas sobre el comportamiento del animal.

“Yo le indiqué a mi mamá que se podía hablar con mi hermano para que se llevara el animal porque iba a pasar una desgracia… lamentablemente así se dieron las cosas. No sé si era que mi papá se encontraba solo y no tuvo quien lo defendiera y el animal acabó con la vida de mi padre”, lamentó.

Pese a ello, la relación entre el adulto mayor y el perro no siempre fue conflictiva.

“Mi papá en ocasiones le daba hasta de comer… pero sabemos que es un perro lunático, hay días que amanece bien y hay días que no”, comentó Fernández.

El cuerpo del hombre presentaba mordeduras en brazos, abdomen, piernas, espalda y rostro, lo que habría provocado un sangrado severo que derivó en su fallecimiento.

El caso se encuentra en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras el perro permanece bajo resguardo y vigilancia del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) para que le realicen las evaluaciones correspondientes al animal, según confirmó a Grupo Extra, el Dr. Randall Arguedas, jefe de la Unidad de Salud Animal.

Fabiana Conejo Arias

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Foto: Marisol Abarca