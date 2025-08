Roberto Barrantes Gutiérrez, padre del joven Sebastián Barrantes, fallecido en el accidente donde un bus colisionó con al menos cinco vehículos más, responsabiliza directamente al chofer del automotor en Garabito.

Según Barrantes, el chofer “sabía que los frenos fallaban” antes de emprender el viaje en el que transportaba a 28 adolescentes.

Su hijo, un joven de 21 años con diagnóstico de Asperger y estudiante próximo a graduarse en Ingeniería Informática, murió en el choque múltiple entre el autobús, un pick-up y una motocicleta, ocurrido en las cercanías de Villa Caletas, en ruta hacia Punta Leona. Otro joven que lo acompañaba fue trasladado al hospital en condición crítica.

“Mi hijo no tomaba, no fumaba, no salía de fiesta. Estaba trabajando ese día, regando herbicida con un dron para ganarse ¢200 mil. Y murió porque un irresponsable decidió manejar un bus que no frenaba”, afirmó el padre en conversación con Diario Extra.