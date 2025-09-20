Una fuerte sanción recibió el futbolista del Puntarenas F.C. Esteban Cruz y por un hecho que pocas veces se da, por ser tan reprochable.

El Comité Disciplinario decidió “sancionar al jugador Esteban José Cruz Pineda con 6 partidos de suspensión y una multa de 500,000 colones de conformidad con lo establecido en el artículo 38 inciso 3), al ser la primera vez que le escupe a un adversario”.

Otra sanción grande recae sobre el Gerente Deportivo de Guadalupe Roberth Garbanzo. Indica que se le castiga “con 3 partidos de suspensión y una multa de 200.000 colones de conformidad con lo establecido en el artículo 38 inciso 1), al ser la primera vez que utiliza lenguaje ofensivo en contra de un árbitro”.