Escuelas y colegios podrán ganar ₡2,3 millones con proyecto ambiental de la Asamblea

Las escuelas y colegios públicos y privados de todo el país pueden participar en la edición 2026 del Galardón Ambiental Legislativo (GAL), reconocimiento que premiará con ₡2,3 millones al centro educativo que presente el proyecto más destacado.

La recepción de iniciativas permanecerá abierta hasta el próximo 18 de agosto. La convocatoria busca reconocer propuestas que promuevan la protección del ambiente, la sostenibilidad, la innovación y el liderazgo estudiantil.

Ricardo Castro Calvo, gerente del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Asamblea Legislativa, aseguró que el galardón constituye una apuesta por la formación de las nuevas generaciones.

“El Galardón Ambiental Legislativo representa una inversión en el futuro del país. Cada año reconocemos a las escuelas y colegios que, desde sus aulas, están formando ciudadanos comprometidos con la protección del ambiente mediante proyectos que generan cambios reales en sus comunidades”, expresó.

La competencia está abierta para instituciones de las siete provincias, independientemente de que se encuentren en zonas urbanas, rurales o costeras. Entre los principales criterios se valorarán la creatividad, el compromiso con la sostenibilidad y el impacto positivo de cada propuesta.

Los centros educativos podrán presentar proyectos relacionados con reciclaje, gestión integral de residuos, economía circular, protección del agua, ahorro energético, reforestación, conservación de la biodiversidad, huertas escolares, recuperación de espacios naturales y adaptación al cambio climático.

El centro ganador recibirá ₡2,3 millones para fortalecer y desarrollar la iniciativa presentada, según lo establecido en la ley que creó el galardón.

El funcionario señaló que el reconocimiento también pretende cambiar la manera en que se entiende la educación ambiental, al procurar que los conocimientos adquiridos en las aulas se traduzcan en acciones concretas.

Castro hizo un llamado a estudiantes y docentes para que no subestimen el alcance de las iniciativas que desarrollan en sus comunidades.

La Asamblea Legislativa instó a las instituciones que todavía no han presentado sus proyectos a aprovechar las últimas semanas de la convocatoria.

“Todavía están a tiempo de participar. La recepción de proyectos permanecerá abierta hasta el próximo 18 de agosto, por lo que hacemos un llamado a todas las comunidades educativas para que presenten sus iniciativas y compartan el extraordinario trabajo que realizan en favor del ambiente”, concluyó Castro.