En promedio, alrededor de 20 mil estudiantes dejan anualmente del sistema educativo costarricense, lo que contribuye a la persistencia de la deserción escolar en el país.

Así lo confirmó el Ministerio de Educación Pública (MEP) a través de su jerarca, José Leonardo Sánchez.

“Es importante mencionar que, si comparamos la población que ingresa al inicio del curso lectivo con la que lo concluye, la exclusión educativa se ha mantenido por debajo del 2% durante los últimos tres años”, expresó Sánchez.

Asimismo, más de 23 mil menores no terminaron el curso lectivo durante el 2024 lo que corresponde al 2.1% de la matricula registrada ese año.

El ministro aseguró que están implementando una estrategia de recuperación estudiantil, mediante la cual logran reincorporar alrededor de 6.000 estudiantes por año al sistema educativo.

Además, aseguró que, gracias a lo anterior, “la estrategia educativa neta ha disminuido”

“Es importante mencionar que para quienes están fuera del sistema educativo, les estamos ofreciendo una opción, el Bachillerato para la Empleabilidad. El año pasado se graduaron 18 mil personas, la próxima semana graduaremos 2 mil más.

El jejraca aseguró que están trabajando con la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en una estrategia dirigida a 570 mil personas que dejaron los estudios tras noveno año.

“Queremos darles la oportunidad de finalizar sus estudios, junto con una microcredencial en dispositivos médicos, electrónica o un idioma, para que puedan insertarse directamente en el mercado laboral”, concluyó.

¿Por qué se da la deserción?

Un estudio elaborado por el propio Ministerio identificó las principales causas de la deserción estudiantil en escuelas y colegios públicos de Costa Rica durante el 2024.

El informe clasifica los motivos en distintas categorías: desempeño académico, convivencia educativa, situación económica, accesibilidad, entorno familiar, factores culturales, salud y condiciones de riesgo social.

Señalado lo anterior, la principal causa de deserción estudiantil corresponde al desempeño educativo, que representa un 57,2% de los casos. Esta categoría incluye aspectos como bajo rendimiento académico, repitencia y dificultades en el aprendizaje.

¿Qué dicen los psicólogos?

La psicóloga, Catalina Chaves explicó las vacaciones siempre es donde se da la mayor exclusión, deserción o salida de estudiantes de los centros educativos.

“La salida de estos estudiantes comienza a gestarse desde que inicia el año lectivo, debido a múltiples situaciones que enfrentan tanto dentro como fuera del centro educativo. Sin embargo, es durante las vacaciones cuando se da una desconexión emocional, no solo con lo académico, sino también con la institución misma, lo que lleva a los jóvenes a cuestionarse muchas cosas y eventualmente a desertar”, explicó Chaves.

Según la especialista, el abandono del ciclo educativo se da en adolescentes y en comunidades vulnerables, ya que tiene más problemas que se acumulan.

“Estos problemas familiares y económicos provocan que algunos padres, abrumados por múltiples situaciones, terminen aceptando o impulsando el abandono escolar de sus hijos para no lidiar más con la situación”, agregó.

Chaves argumentar que el rendimiento escolar que presente el joven no tiene nada que ver con el abandono, señala que hay muchas redes de apoyo para evitar este componente. La especialista de la saludad también criticó la realidad académica, asegurando que hay metodologías educativas que no sirven y que no están diseñadas para cada estudiante.

¿Cómo evitarlo?

La UNED comparte algunas recomendaciones para evitar este fenómeno.

• Crear un ambiente de apoyo y pertenencia

• Personalizar la educación

• Fortalecer las habilidades socioemocionales

• Promover la participación activa

• Identificar y apoyar a los estudiantes en riesgo

• Fomentar la participación de la familia