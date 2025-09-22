Un total de 301 escuelas de primaria en todo el país participarán en el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), desarrollado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece) de la Unesco.

En esta aplicación, estudiantes de tercero a sexto grado serán evaluados en lectura, escritura, matemáticas, ciencias y en el desarrollo de habilidades socioemocionales con el fin de medir el nivel académico de cada estudiante.

Además, busca evaluar y comparar el desempeño de estudiantes para guiar la toma de decisiones respecto a las prácticas y procesos que mejoran y fortalecen la calidad educativa.

Las mismas serán aplicadas a partir de hoy 22 de setiembre hasta el próximo viernes 3 de octubre.

Las pruebas iniciaron este lunes.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que en la aplicación del ERCE participarán escuelas públicas y privadas de las 27 Direcciones Regionales de Educación, con un total de 10 mil estudiantes evaluados.

“Los datos del estudio cuentan con un acuerdo de confidencialidad para garantizar el resguardo y el adecuado procesamiento de la información”, precisó el ministerio.

Más de las pruebas

Según explicó la cartera, esta prueba ha sido una herramienta clave para identificar fortalezas y visibilizar oportunidades de mejoramiento con evidencia de altos estándares de calidad para América Latina y el Caribe y permite comparar el desempeño de los estudiantes con el clima escolar entre los países que participan, además de brindar información para la toma de decisiones.

Costa Rica no participa en la aplicación del ERCE desde 2019 y esta edición será la quinta vez que llegue al país.

“ERCE es un espejo regional que nos permite entender qué tan bien estamos enseñando y cómo están aprendiendo nuestros niños y niñas. Como país participar en este tipo de evaluación internacional, es una muestra de nuestro compromiso permanente con una educación pública de calidad, ya que nos permite compararnos con transparencia, aprender de otros y fortalecer aquello que nos distingue”, expresó el jerarca de la cartera, José Leonardo Sánchez.

Países participantes:

Argentina

Brasil

Bolivia

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Estado de Nuevo León (México)

Rezagos educativos

El Noveno Informe del Estado de la Educación presentado en 2023 había señalado que niños de 10 años tienen serios problemas para escribir con claridad y leer adecuadamente.

En esa misma línea, el Décimo Informe presentado en agosto del presente año, reafirmó la crisis revelando que el 90% de los estudiantes costarricenses se encuentra en el nivel mínimo o por debajo de lo esperado.