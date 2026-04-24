Escuela se pronuncia tras asesinato de menor en Esparza

El asesinato de un menor de 12 años y su padre tiene conmocionada a la comunidad educativa de la escuela Arturo Torres Martínez en Esparza de Puntarenas.

Desde tempranas horas de este viernes se dio a conocer el ataque a balazos contra el vehículo donde se encontraban el menor y su padre.

Debido a esto, el centro educativo emitió un pronunciamiento “con profundo dolor” por lo acontecido.

“Su memoria vivirá siempre en nuestra comunidad escolar, en cada recuerdo, en cada enseñanza, y en cada esperanza que deja sembrada”, indicaron en redes sociales.