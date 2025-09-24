Una emergencia por intoxicación se presentó este miércoles en el sector de San Isidro de Heredia.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el hecho se dio por un producto químico.

Foto: Raquel Vargas.

De manera preliminar, se reporta que en las cercanías de la institución hay una finca con plantaciones y que en horas de la mañana habrían realizado una fumigación.

Foto: Raquel Vargas.

Gustavo Solís, de la Cruz Roja, informó que aproximadamente se atendieron 30 adultos y 2 personas mayores de edad.

Entre los síntomas, los alumnos presentaban dolor de cabeza, náuseas y sensación de estarse ahogando. Pese a esto, se destaca que ninguno requirió traslado.

Bomberos también fue despachado al sitio. La Benemérita confirmó que el olor de un herbicida aplicado en la finca mencionada fue producto de la intoxicación.

Bryan Ramos, de Bomberos, confirmó que al llegar al sitio, la institución había sido evacuada producto del incidente.