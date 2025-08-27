La Escuela Jesús Jiménez, ubicada en Tibás, enfrenta un deterioro significativo de su infraestructura educativa.

Según denuncias de varios padres de familia, las instalaciones presentan graves problemas, entre ellos: corredores y escaleras que se inundan con cada lluvia, pasillos anegados, techos de aulas en mal estado con goteras constantes, tomas de agua dañadas e inutilizables y un suelo del comedor en riesgo de colapsar.

Los padres señalan que los problemas no se limitan a la infraestructura. Denuncian maltrato hacia estudiantes, así como irregularidades en el manejo de fondos de la Junta de Educación, que habrían sido utilizados sin la debida rendición de cuentas. “Nuestra hija menor fue agredida físicamente el año pasado. Pedimos ayuda a la directora para que presentara una denuncia ante el MEP y nunca se hizo. Además, están las malas condiciones de la escuela, como los servicios sanitarios sin tapa y las inundaciones constantes”, relató Nataly Segnini Ovares, madre de dos niñas estudiantes.

Ante esta situación, Diario Extra consultó al Ministerio de Educación Pública (MEP), que indicó que “la junta de educación, en conjunto con la dirección, está gestionando con la municipalidad una partida para el arreglo de los baños e infraestructura de la institución. Asimismo, se coordinan mejoras en el comedor escolar a través del Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA)”.

Respecto a la presunta agresión contra una estudiante, el MEP afirmó que el caso está en investigación y trámite en el departamento correspondiente, y que se aplicó el debido proceso.

El ministerio también señaló que la escuela se encuentra a nombre del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), al igual que la escuela de Hatillo 8, lo que impide girar recursos directamente para su mantenimiento.

Diario Extra consultó al INVU, que respondió: “Únicamente contamos en registro con un centro educativo, que es el Liceo Salvador Umaña en Goicoechea. Actualmente, la institución se encuentra en negociación para la venta del terreno con su Junta Administradora”.