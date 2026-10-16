Escuela de Parrita cerraría pese a contar con matrícula de estudiantes

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Escuela Las Vueltas, ubicada en Parrita, Puntarenas, enfrenta una posible clausura pese a contar con una matrícula de diez estudiantes: ocho de primaria y dos de preescolar, según confirmó su director, Luis Bolívar. Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) asegura que son seis estudiantes.

La solicitud de cierre fue presentada en setiembre por Jéssica Contreras Ovares, supervisora de Educación del circuito 06.

Mediante el oficio CARTA-DVM-PICR-DPI-DDSE-2605-2026, del 24 de setiembre de 2026, el Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos del MEP confirmó que recibió la gestión.

Sin embargo, aclaró que todavía debe realizar un análisis técnico antes de presentar el caso ante la Comisión de Regulación de la Oferta Educativa, instancia encargada de analizar y aprobar cambios en la cantidad y modalidad de los centros educativos.

Padres desconocen motivos

Durante una visita de Grupo Extra a Parrita, este medio conversó con una madre de familia y un líder comunal, quienes manifestaron su preocupación por la posible clausura.

Karen Vindas, integrante de la Junta de Educación y madre de un estudiante, afirmó que la solicitud de cierre respondería a conflictos entre padres de familia y un docente. Además, aseguró que la escuela no presenta daños graves y advirtió sobre las dificultades que implicaría trasladar a los alumnos a otro centro educativo.

Karen Vindas

Madre de familia “Hay muchos estudiantes que viven en Las Vueltas y en La Planta. La escuela más cercana sería Pócares y Barbudal queda muy lejos. Sí sería complicado. No sabemos por qué quieren cerrar la escuela”, manifestó Vindas.

Jeiner Arguedas, presidente de la Asociación de Desarrollo de Las Vueltas y líder comunal, informó que los vecinos enviaron un oficio con cerca de 100 firmas al director regional de Educación para solicitar explicaciones sobre el posible cierre.

“En este momento no nos han dado respuesta. Nosotros hasta ayer mandamos un escrito, un oficio con firmas de todos los padres de familia, junta de educación y vecinos de la comunidad”, manifestó.

Arguedas señaló que los vecinos esperan una reunión con las autoridades educativas para conocer los motivos de la solicitud y plantear sus inquietudes. Además, aseguró que la comunidad no está de acuerdo con perder el centro educativo.

Jeiner Arguedas

Líder comunal “Estamos solicitando una reunión para que nos vengan a explicar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podemos hacer nosotros como unidad. ¿Por qué como comunidad no queremos que la escuela se cierre?”, expresó.

Infraestructura necesita mejoras

Más allá del eventual cierre, la Escuela Las Vueltas requiere mejoras en su infraestructura, según reconoció su director.

Bolívar indicó que, desde que asumió el cargo, ha enfrentado dificultades para dar mantenimiento adecuado a las instalaciones debido a problemas con la antigua Junta de Educación.

El centro educativo cuenta con cuatro aulas y un comedor, pero solo dos aulas están en funcionamiento. Además, presenta problemas en el sistema eléctrico, según explicó el director.

La escuela también estaba contemplada para recibir una nueva infraestructura como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri). Sin embargo, fue excluida del proyecto durante las primeras etapas de gestión.